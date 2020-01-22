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Эксплуатацию Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли планируют продлить до 2024 года

Об этом сегодня сообщили в Национальной академии наук Беларуси.

Межгоссовет по космосу государств - участников СНГ

Там проходит первое заседание Межгоссовета по космосу государств - участников СНГ. Состояние БКА-1 отмечают как нормальное. Кроме того, уже в этом году белорусские ученые планируют завершить эскизное проектирование нового спутника, а с 2021 года начать его создание. В НАН анонсируют: он будет лучшим в мире, со сверхвысоким разрешением. Отметим, на повестке сегодня также сотрудничество по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, реализация совместных проектов в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Гусаков избран председателем Межгоссовета СНГ по космосу

И сегодня же на заседании межгоссовета избрали нового руководителя организации. Им стал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Добавим, в заседании в Минске принимают участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.

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