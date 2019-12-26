Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет на 10 %

Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. По его словам, по итогам года экспорт высокотехнологичной продукции превысит 14 млрд долларов, и показатель растет в среднем на 10 % ежегодно. Это показывает, что наши разработки востребованы на внешних рынках, мы все больше наращиваем производство продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом значительный рост идет по IT-сектору.