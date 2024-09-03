Экспорт образовательных услуг растет - в вузах Беларуси в прошлом учебном году обучались 30 тыс. иностранных граждан

Хочется помогать людям, найти им дорогу, чтобы они не беспокоились, доверяли. Почему именно выбрал Беларусь, потому что шанс увидеть другую страну, других людей, как они здесь обучают. Также может быть в будущем здесь и поработать. Большие возможности в Беларуси, в Минске.

Вагиф Амаев, студент совместного факультета "Инновационная педагогика" БГПУ имени Максима Танка и ТГПУ