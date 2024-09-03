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Экспорт образовательных услуг растет - в вузах Беларуси в прошлом учебном году обучались 30 тыс. иностранных граждан
В 2023-2024 учебном году в вузах Беларуси обучались 30 тыс. иностранных граждан. К нам едут учиться из Китая, России и стран СНГ. Всего в списке экспорта образовательных услуг 112 государств.
Мы по поручению правительства и Министерства образования активно работаем над развитием экспорта образовательных услуг. Наш университет в числе лидеров. Объем экспорта превышает 2,5 млн. долларов. На сегодняшний день в университете обучается около тысячи иностранных студентов - магистрантов и аспирантов из 12 стран мира. И мы активно работаем над расширением перечня совместных образовательных программ.
Узбекские студенты обучаются в Беларуси практической психологии
В новом учебном году на протяжении семестра студенты-третьекурсники из дружественного Узбекистана будут впитывать знания на белорусской земле. С 2018 года в БГПУ функционирует узбекско-белорусский факультет "Инновационная педагогика". Это совместный проект Белорусского государственного педагогического университета и Ташкентского педуниверситета имени Низами. Студенты будут обучаться практической психологии.
Хочется помогать людям, найти им дорогу, чтобы они не беспокоились, доверяли. Почему именно выбрал Беларусь, потому что шанс увидеть другую страну, других людей, как они здесь обучают. Также может быть в будущем здесь и поработать. Большие возможности в Беларуси, в Минске.
Программа предполагает обучение по формуле 3+1. 3 года студенты учатся в Ташкенте и на один год, именно третий курс, они приезжают сюда. Проблем каких-то с абитуриентами на эту программу мы не испытываем. Традиционно мы набираем одну группу.
В БГПУ совместные образовательные программы также реализуются по таким специальностям, как логопедия, дошкольное и начальное образование. Со следующего года добавится еще и физическая культура. Кроме того, ведущий педагогический вуз страны реализует две совместные магистерские программы по психологии и инклюзивному образованию.