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Экспорт продукции предприятий Госкомвоенпрома за 20 лет превысил 11 млрд долларов
Какой бы продукция ни была эффективной и уникальной, ее сложно продать без грамотного маркетинга. Это азы бизнеса, даже если он в стиле милитари. Мощности предприятий, входящих в структуру Госкомвоенпрома, позволяют выпускать оружие и специальную технику не только для нужд Вооруженных сил Беларуси, но и на экспорт. И тут стоит вспомнить 2018 год. Тогда экспорт продукции военного назначения, созданной отечественной оборонкой, достиг своего исторического максимума и превысил миллиард долларов. Золотые времена для оборонного сектора страны.
Золотые времена, когда Республика Беларусь как экспортер вооружения, военной техники входила, будем так говорить, даже в десятку ведущих стран-экспортеров. Да, тогда было, конечно, проще. Но я хочу сказать другое, с 2011 года санкции как бы уже были в той или иной степени, не такие объемлющие, как сейчас, но они были, поэтому мы как бы потихоньку, поэтапно адаптировались к работе в таких условиях. Здесь срабатывают законы бизнеса. Здесь абсолютно неважно, с какой области либо сферы деятельности ты находишь. Если партнерам взаимовыгодно такое сотрудничество, то оно обречено на успех.
Сегодня объем производства промышленной продукции за всю историю существования Госкомвоенпрома приблизился к 7 млрд долларов. Экспорт продукции военного назначения, изготовленной белорусскими оружейниками, превысил 11 млрд. долларов. Суммарные инвестиции в основной капитал предприятий отрасли составили около 900 млн долларов. Развивается этот кейс и сегодня.
Инвестиции очень важны, ежегодно мы от 30 до 50 млн долларов инвестируем непосредственно в развитие нашей промышленной базы, в создание очень серьезных деталей, узлов, которые далее будут являться составными частями того или иного вида вооружения.
Хорошая иллюстрация того, как работает экономическая и рекламная составляющая оборонного сектора страны - это международная выставка MILEX. Например, на ней в 2019-м было подписано около 30 внешнеэкономических договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества, а это около 200 млн долларов. Такой же примерно показатель был и на последней выставке MILEX 2021.
Всего за 20 лет Госкомвоенпром установил деловые контакты с 121 страной мира, т. е. практически во всех регионах земного шара. С несколькими десятками стран созданы и работают межправительственные комиссии и комитеты по военно-техническому сотрудничеству.
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