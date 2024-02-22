Экспорт продукции предприятий Госкомвоенпрома за 20 лет превысил 11 млрд долларов

Золотые времена, когда Республика Беларусь как экспортер вооружения, военной техники входила, будем так говорить, даже в десятку ведущих стран-экспортеров. Да, тогда было, конечно, проще. Но я хочу сказать другое, с 2011 года санкции как бы уже были в той или иной степени, не такие объемлющие, как сейчас, но они были, поэтому мы как бы потихоньку, поэтапно адаптировались к работе в таких условиях. Здесь срабатывают законы бизнеса. Здесь абсолютно неважно, с какой области либо сферы деятельности ты находишь. Если партнерам взаимовыгодно такое сотрудничество, то оно обречено на успех.

Николай Юрченко, начальник ГУ военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования ГВПК Беларуси