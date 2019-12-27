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Экспорт туруслуг Беларуси по итогам года составит около $250 млн
Экспорт туруслуг Беларуси по итогам года составит около 250 млн долларов. Такой прогноз дают эксперты Министерства спорта и туризма. По данным Госпогранкомитета, за январь-ноябрь в Беларусь въехало около 4,5 млн человек. Согласно же прогнозу аналитиков, к концу года наша страна приблизится уже к показателю прибывших гостей в 5 миллионов человек. Стоит отметить, что среди туристов в Беларуси по-прежнему лидируют россияне.
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