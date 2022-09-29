Экспорт туруслуг Беларуси за 7 месяцев 2022 года составил 85 млн долларов

Экспорт туристических услуг Беларуси за 7 месяцев вырос на треть и составил 85 миллионов долларов. Как еще увеличить эти показатели, обсудили накануне на международной конференции в Минске. К нашей стране проявляется все больший интерес со стороны зарубежных гостей. Так, совместный проект будет реализован с коллегами по СНГ.



Большинство туристов в Беларуси из России. С начала года их въехало в нашу страну более 300 тысяч.