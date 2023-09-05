Экспозиция "Белорусская атмосфера": французский художник пишет Беларусь

В галерее "З’ява" Борисовской центральной районной библиотеки открылась выставка француза, который любит Беларусь. Ив Жайо - уроженец городка Десиз в центральной Франции, теперь почти наш земляк: он переехал жить в Витебск. Свое отношение к нашей стране выражает... в картинах! В экспозиции "Белорусская атмосфера" Ив представил несколько десятков своих работ, посвященных красоте Синеокой. Наталья Бордиловская увидела выставку и познакомилась с автором. Подробности в видео.