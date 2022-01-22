Экспозиция "Битва за Москву" собрала самые интересные факты об обороне столицы СССР

Этот проект создавали 12 месяцев, а над его воплощением работало более 700 человек. Задача была непростая. Нужно было не только воссоздать Москву 1941 года, но и передать дух и настроение того времени. Виртуальными героями стали члены обыкновенной московской семьи. Через их историю можно узнать, как простые москвичи защищали свой родной город на фронте и в тылу. Увидеть разрушенный авиаударом театр Вахтангова. Спуститься в московское метро, которое в годы войны превратилось в целый подземный город.

И даже стать участником битвы за Москву - одного из крупнейших сражений Второй мировой войны, где немцы потерпели первое крупное поражение. Свидетельстве о рождении детям, появившимся на свет в московском метро? Для чего были построены ложные улицы?

Какой советский фильм получил первый американский "Оскар"? Интересные факты в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

В Москве открылась уникальная экспозиция "Битва за Москву! Первая победа!" Путешествие в Москву 1941 года начинается с обыкновенной московской квартиры семьи Звонаревых. Их интерактивные образы оживают, ты полностью погружаешься в то тревожное время. На стене велосипед ЗИФ, на тумбочке недочитанная газета "Правда", а возле телефона отрывной календарь с пометкой, кому перезвонить. Именно из таких квартир в первые годы войны кто-то уходил на фронт, а кто-то - защищать свой родной город после авианалетов.













Вот такие зажигательные бомбы (зажигалки их называли) сбрасывали кассетами. Они были до 2 кг. Обязательно надо было быстро потушить, или в воду, или в песок, обязательно зарыть поглубже. Оттуда вырывался огонь. Мы вот сейчас видим, что у нас на крыше Валя Звонарева, она раньше трусиха была, верещала громче воздушной сирены. А сейчас замечательно справляется и вместе с нами спасает нашу родную Москву. Ирина Дуженко, сотрудница Музея победы (Москва)

В обороне Москвы участвовало более 250 тыс. женщин и подростков

В обороне Москвы участвовало более 250 тысяч женщин и подростков. Тушили пожары, копали противотанковые рвы, строили ложные кварталы, чтобы защитить достопримечательности города от авианалетов. Кстати, маскировкой столицы СССР занимался целый спецотдел архитекторов, который создавал карты-схемы, чтобы дезориентировать противника.

Все стены и фасады зданий разрисовывались как обычные дома, драпировались, на крышах высаживались искусственные зеленые насаждения, чтобы сверху было непонятно, что это здание. Все купола монастырей, храмов и соборов, которые располагались в городе, закрашивали в зеленый цвет, кресты снимались. Звезды на Кремлевской башне также демонтировались, чтобы не привлекать внимание со стороны немецких летчиков. Вся кремлевская стена была разрисована как жилые дома, Красная площадь задрапирована и застроена макетами других жилых зданий. Александр Михайлов, специалист-историк Музея победы (Москва)

В годы войны станции метро были надежным местом для укрытия во время вражеских налетов.

Во время Великой Отечественной основная функция метро - это бомбоубежище. Женщины и дети располагались на платформах, а мужчины спали прямо на рельсах. Во время войны в метро появились на свет 217 детей. И в их свидетельствах о рождении было написано: город Москва, метро и станция, на которой они родились.













Во время битвы за Москву в городе работали 22 станции, у каждой была своя роль. На Курской находилась библиотека, на Арбатской давали концерты, а на Соколе в вагоноремонтных мастерских выпускали военную продукцию для фронта.

Без памяти о подвиге предков нет настоящего и будущего

Фронтовой кинооператор, готовлюсь к съемкам. Сейчас наши пойдут в атаку. Я буду снимать, как наши бойцы будут совершать подвиг и гнать фашистских гадов с нашей земли, чтобы весь мир увидел. Александр Новиков, сотрудник Музея победы (Москва)