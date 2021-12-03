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Экспозиция, приуроченная к 100-летию почетного жителя Молодечно Александра Мазаника, открылась в местном краеведческом музее
В Минской области продолжается патриотический проект "Гордимся нашими земляками". Это комплекс памятных мероприятий и выставок. Так, в областном краеведческом музее открылась экспозиция, приуроченная к 100-летию почетного жителя Молодечно Александра Ильича Мазаника. Уроженец Руденского района, Герой Великой Отечественной, он освобождал от нашествия врага родину в составе 1-го Белорусского фронта, стоял на защите Ленинградской и Калининградской областей, победоносно дошел до Берлина. Среди экспонатов - личные вещи, награды и редкие документы.
В мирные годы ветеран работал педагогом. До последних дней жизни немало времени уделял и общественной работе: Александр Мазаник стал инициатором создания мемориального комплекса "Шталаг 342" на месте концлагеря, в котором фашистские палачи замучили более 30 тысяч человек.
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