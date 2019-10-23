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Экспозиция "Возвращая время" открылась к 75-летию Музея истории Великой Отечественной войны

500 подлинных музейных предметов, поступивших за последние пять лет, вошли в экспозицию "Возвращая время". Этим выставочным проектом Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны начал празднование своего 75-летия. Боевые награды, личные вещи, документы участников войны, оружие, фотографии - каждый экспонат напрямую связан с созданием музея.

Экспозиция "Возвращая время" будет работать стационарно до 31 декабря, а вот мобильную тематическую выставку о героях войны музей еще готовит к долгому путешествию по Беларуси. Детали проекта раскроют в январе следующего года.

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