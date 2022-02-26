Экспозициями, посвященными геноциду белорусского народа, пополнились все музеи Беларуси

Менее года прошло с момента возбуждения уголовного дела о геноциде белорусского народа. За это время Генеральная прокуратура опросила почти 13 тысяч человек, свыше половины из них - узники фашистских лагерей - реальные очевидцы страшных преступлений фашистов. Специалисты осмотрели более 400 ранее не известных мест массовых захоронений. Результаты масштабной работы может увидеть каждый белорус.Во всех регионах страны музеи пополнились экспозициями, посвященными геноциду белорусского народа.



Владимир Королев продолжит. Одна из самых больших экспозиций в Музее белорусского Полесья в Пинске посвящена Великой Отечественной войне. Среди десятков подлинных документов и фотографий тех лет одна особенно поражает - убитая беременная женщина лежит рядом с четырьмя умерщвленными детьми.



Масштабы зверств, жестокости, изощренности насилия и пыток над мирным населением колоссальны.



За последний год благодаря раскопкам неизвестных или малоизученных мест массового захоронения проливается свет на трагические события страшной войны. Пули, изъятые с мест расстрелов, личные вещи погибших, копии документов немецкого командования, акты госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний захватчиков и их сообщников. Содержание таких документов не оставляет сомнений: в отношении мирного белорусского населения фашисты вели целенаправленную политику уничтожения.