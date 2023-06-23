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Экспозицию "Не хлебом единым" представят на Кургане Славы

Щедрые подворья, народные танцы и конкурс блинов. Гостеприимная площадка у Кургана Славы готовится к выставочным выходным.

Экспозицию "Не хлебом единым" завтра презентует Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. Кстати, в прошлом году они стали победителями онлайн-голосования.

Крупнейшие агропредприятия региона проведут дегустации мяса-молочной продукции. А еще поделятся собственными рецептами блинов.

Также в афише театрализованный интерактив, шоу казачьей песни и танца. Тематическая программа продолжится и в воскресенье с 11:00 до 16:00.

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