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Экспозицию "Не хлебом единым" представят на Кургане Славы
Щедрые подворья, народные танцы и конкурс блинов. Гостеприимная площадка у Кургана Славы готовится к выставочным выходным.
Экспозицию "Не хлебом единым" завтра презентует Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. Кстати, в прошлом году они стали победителями онлайн-голосования.
Крупнейшие агропредприятия региона проведут дегустации мяса-молочной продукции. А еще поделятся собственными рецептами блинов.
Также в афише театрализованный интерактив, шоу казачьей песни и танца. Тематическая программа продолжится и в воскресенье с 11:00 до 16:00.
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