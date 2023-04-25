Экспресс-транспорт и автобусы доставят горожан к кладбищам на Радуницу из Гомеля

Автобусы и экспресс-транспорт доставят горожан к кладбищам на Радуницу из Гомеля. Такую информацию в своем официальномTelegram-канале опубликовалпредседательГомельского горисполкома ВладимирПривалов, пишет БЕЛТА.

Сегодня до 17:00 автобусы будут доставлять горожан из Гомеля к местам памяти и захоронений. Так, для удобства жителей областного центра сообщением свяжут следующие направления: Проспект Речицкий - Осовцы, Проспект Речицкий - кладбище Рандовское, "Кристалл" - кладбище Южное, улица Чкалова - кладбище Южное, кладбище "Осовцы" - кладбище Рандовское.

Пригородные экспрессные маршруты будут курсировать по направлениям Проспект Речицкий - кладбище Стукачевское, Кладбище Рандовское - кладбище Стукачевское.

Последний рейс из города в 16:00.

За порядком на дорогах будут следить сотрудники Госавтоинспекции, в связи с Радуницей - в усиленном режиме. Дополнительные наряды будут выставлены на участках дорог, где в это время резко увеличивается транспортный поток.

По информации областной ГАИ, до 17:00 будет закрыто движение транспорта (кроме общественного) по пр.Речицкому на участке от Куйбышевского проезда до ул. Жукова. "Свободное движение общественного транспорта будет обеспечено по крайней правой полосе на участке дороги от пересечения ул. Объездная - проспект Речицкий до поворота на кладбище Рандовское, - пояснили в УГАИ.