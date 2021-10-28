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Экстремал из России установил мировой рекорд, протянув конвой весом более 50 тонн

Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд. Россиянин с помощью одной лишь веревки буксировал конвой из эвакуатора и автобуса, которые вместе весят более 50 тонн.

Для перестраховки, если этого было бы недостаточно, Агаджанян параллельно надувал грелку до тех пор, пока она не лопнет. Это еще один мировой рекорд. Отметим, что вес 53,6 тонны Сергей протащил на 4,8 метра всего за 33 секунды.

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