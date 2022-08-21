Экстремальная экономия на грани абсурда - в "Понятной политике" в понедельник 22 августа после "Панорамы"

Приказано экономить, или холодный душ санкционной политики. Как европейцам советуют затянуть пояса (от поедания насекомых до многоразовой туалетной бумаги) и помыться по расписанию. Кто шокирован счетами за ЖКХ? И как дрова становятся самым ценным ресурсом. Экстремальная экономия на грани абсурда - в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".