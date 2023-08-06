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Экстремальная жара в Беларуси - красный уровень опасности объявлен в стране на 6 августа

Беларусь накрыла экстремальная жара. Сегодня на большей части страны столбики термометров покажут +37. Ожидаются ливни и грозы.

В такой зной медики советуют меньше находиться на улице и пить больше жидкости. Водителям желательно воздержаться от дальних поездок. Во многих районах Беларуси введен запрет на посещение лесов.

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