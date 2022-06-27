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Экстремальная жара захватила Минск и область, объявлен оранжевый уровень опасности
Экстремальная жара захватила столицу и центральный регион. Синоптики повысили уровень опасности из-за высоких температур на сегодня с желтого на оранжевый. На термометрах в центральном регионе - плюс 33, а местами 34 градуса. Только в Минске за последние 2 недели 10 человек обратились в медучреждения с жалобами на тепловой удар, один пациент госпитализирован. Чтобы избежать таких случаев, медики советуют избегать палящего солнца, пользоваться головными уборами и соблюдать питьевой режим. Жаркая погода сохранится в ближайшие дни, завтра и в среду местами в прогнозах также дожди и грозы.
Горячей будет вся неделя. Во второй половине с ростом атмосферного давления дожди прекратятся. Средняя дневная температура воздуха сохранится высокой: от 26 до 34 градусов тепла.
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