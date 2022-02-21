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"Честные люди" планировали распространять фейки и сорвать голосование - детали в фильме "НеЧестные люди"

Экстремистское объединение планировало распространять фейки о референдуме и сорвать голосование - детали в фильме Марии Петрашко "НеЧестные люди"

Беларусь стоит на пороге исторического события - референдума, что, конечно, раздражает тех, кто хотел бы разрушить нашу государственность.

Экстремистское объединение так называемые "Честные люди" планировало распространять фейки о референдуме и сорвать голосование. Но журналистам "Беларусь 1" удалось их разоблачить. Детали - в фильме Марии Петрашко "НеЧестные люди" смотрите на YouTube-канале АТН .

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