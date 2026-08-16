Экстрим по-белорусски: где развернуться любителям острых ощущений

Любителям экстрима есть где развернуться в Беларуси.

Прыжки с парашютом, роупджампинг, погружение вглубь одного из самых больших в Европе болот - далеко не полный список активностей для настоящих адреналинщиков.

Пока страна неспешно просыпается летним воскресным утром, любители сплавляться на сапах и байдарках держат курс на это место. Несекретная точка находится на берегу Ислочи в лесном массиве недалеко от Ракова.

Олег Амашкевич, организатор сплавов на сапах:

"Заходить на сап нужно ручками, не ножками наступать, а ручками. Так будет безопаснее и удобнее. Из такого положения он никогда не перевернется, может поболтаться немножко, покрутиться, но не перевернется".

Да, Ислочь - река не для экстремалов. Тут скорее можно почувствовать единение с самим собой, насладиться природой, спокойствием и тишиной. В Беларуси есть места пожестче, например, река Страча. Летом она спокойная, мелкая, местами по щиколотку, а весной - бурлящая и своенравная. Но для Олега Амашкевича и это детские присыпки. Ведь на сапе он сплавлялся сначала по Лимпопо, а после и по Амазонке - в компании пираний и крокодилов, естественно.

Олег Амашкевич, организатор сплавов на сапах:

"Кайманов, анаконды, дельфинов, пираний ловил с сапа на кусок мяса. Было очень интересно. Ну, там классно. Природа очень завораживает своей могущественностью. Река тоже очень могущественная. Течение, когда ты на него становишься, ты чувствуешь мощь этой реки, придает силы".

В планах Олега теперь покорение Бермудского треугольника. Мы же в нашем гайде поставим сплавы на сапах по белорусским рекам на почетное 5-е место нашего рейтинга.

Проверить следующую точку на карте экстрима по-белорусски мы попросили нашего известного биатлониста Дмитрия Лазовского. Веревочный городок в Раубичах предлагает испытать себя на трех маршрутах. Естественно, мы выбрали самый сложный, а заодно взяли Дмитрия "на слабо", спросив, за сколько спортсмен сможет преодолеть трассу всего в 125 метров и 15 препятствий.

Дмитрий Лазовский, призер этапа Кубка мира по биатлону:

"Пришлось даже вспотеть, скажем так. Трасса на самом деле непростая. Если по десятибалльной системе, то я поставил бы где-то восьмерочку".

Внешняя простота этого веревочного городка весьма обманчива, что позволило нам поставить его на 4-е место рейтинга. Совет: если сомневаетесь в своей физической форме, начинайте с самого простого маршрута, и не стоит переживать, что он детский.

За острыми ощущениями мы отправились на одно из старейших верховых болот Европы. Хорошо знакомое место для туристов не только из Беларуси - Ельня.

Старательно прощупывая дно, наша съемочная группа двинулась к озеру, до которого, несмотря на расстояние в 500 метров, добиралась около часа. На болотах спешить не нужно. И дело тут не только в безопасности.

Виктор Романовский, директор республиканского ландшафтного заказника "Ельня":

"Болото в 20 раз больше кислорода вырабатывает, чем такой же по площади сосновый лес. Это правда, здесь очень чистый воздух в плане насыщенности кислородом. И болото поглощает пыль, очень много поглощает пыли, соответственно, болота называют легкими планеты".

Лайфхак для тех, кто заинтересовался болотингом: не хотите уйти по пояс под воду - старайтесь ступать рядом с деревьями, хотите выйти с болота намного моложе и сильнее - попейте воды со мха, проверено лично. А раз уж полезли в самые топи (на нашем маршруте на самом деле их не было, но об этом мы узнали только в самом конце путешествия), обязательно берите проводника. Так или иначе болотинг справедливо и прочно занимает топ-3 нашего рейтинга.

Все, что связано с высотой, - это риск. А значит, стопроцентно попадает в поле зрения любителей экстрима. И куда нам без прыжков с парашютом. Второе место нашего рейтинга смело отдаем этому экстремальному приключению.

Юрий Стефанович, начальник парашютной службы Минского аэроклуба ДОСААФ:

"В прыжке с парашютом, это уже психологи посчитали, примерно 5 секунд человек находится под воздействием адреналина, плюс эмоции. Выпрыгивает из самолета, и где-то через 5 секунд его отпускает. И вот в тандеме, когда мы прыгаем - 30-40 секунд в свободном падении, и вот ты видишь человека, который выпрыгнул, да, испуганное лицо. Потом он приходит в себя, видит оператора, видит, что там ничего такого не происходит. Просто лежим, как на воде, он начинает кричать, улыбаться, махать руками. Все приземляются в основном счастливые, довольные, радостные".

Прыгать с парашютом можно, пока облака находятся не ниже тысячи метров. Время свободного падения порядка 30 секунд, если вы прыгаете примерно с 3 км.

А вот теперь только представьте, что совершить тот самый шаг вниз вам предстоит всего-то с высоты в 100 метров, но за плечами не парашют, а веревка. Вот этим ребятам и представлять не надо.

Артем Высоцкий, организатор прыжков с веревкой:

"Они все говорят: "Что такое эти ваши 72 метра или 100 метров - это же ерунда", пока они не поднимутся наверх. Когда они поднимаются наверх, у них все вопросы автоматически отпадают. Потому что он смотрит такими глазами и понимает: что-то как-то мне страшновато немножко. Тем не менее, 99 % прыгают. Обычно на 100 человек у нас один уже точно не прыгнет, потому что может у человека случиться паника. Я это все контролирую, проверяю: если человек неважно себя чувствует, если у него уже бешеные глаза, то лучше ты постой, отдохни, попробуем еще раз. Если нет, тогда мы спустим тебя просто вниз, да и все".

Попрыгать с веревкой со 100 метров и чуть пониже к этим парням и девчонкам приезжают не только из белорусских городов, но и из-за рубежа. Безопасность - приоритет для каждого.

Артем Высоцкий, организатор прыжков с веревкой:

"Если мы говорим про снаряжение, то каждый контур вы прыгаете на двух системах страховки, каждая из которых держит по 3,5 тонны разрыв. То есть, условно, можно сбросить оттуда машину, и ничего не случится".

Заслуженное первое место рейтинга экстрима по-белоруски отдаем роупджампингу.

Артем Высоцкий, организатор прыжков с веревкой:

"Хотя, допустим, самое экстремальное - это прыжок с парашютом именно не с самолета, а именно со статического объекта. Вот, допустим, с этой трубы. Вот это более экстремально".