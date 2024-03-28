Экстрим, зрелищность, непредсказуемость! Команда шоу "Герои" приступила к съемкам новых эпизодов

Хороший спортивный результат в виде телевизионных рейтингов несколько сезонов подряд показывает проект "Герои". Команда шоу сегодня приступила к съемкам новых эпизодов. Совместный проект Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта отлично себя зарекомендовал. Но в третьем сезоне организаторы сделали упор на экстрим. Шоу станет еще более зрелищным и непредсказуемым. Новые испытания, декорации, новые ведущие и, разумеется, новые герои. Подробности в репортаже со съемочной площадки у Нины Можейко.

Они боролись с огнем, преодолевали гравитацию, сопротивлялись страху и просто зажигали на первой кнопке - герои нашего времени от мала до велика показали свой уровень. Задали планку даже звезды. После второго сезона стало понятно - надо расти и масштабироваться.

Павильон в 5 тыс квадратных метров просто не узнать. Начали с несущих конструкций. Без паники - философия проекта осталась прежней, мы ищем и находим героев. Изменились декорации и предложенные обстоятельства.

Поменялся и интерфейс проекта. Отныне "Герои" еще более модные и урбанистичные. Уйдет в постмодерн не только упаковка программы, но и люди. Совсем юные. В новом сезоне в ладу со стихиями будут команды из 5 стран. Внимание на экран: Беларусь, Россия, Азербайджан, Болгария и Узбекистан. Анжелина Микульская, режиссер-постановщик проекта "Герои"

У 3-го сезона проекта будут и новые ведущие. К сердцам зрителей проложит маршрут Мария Богатырь, спортивный обозреватель с 5-й кнопки этой осенью "перепрыгнет" на 1-ю. Всегда готов подставить бицепс и шпаргалку по правилам испытаний и Алексей Холод. А вот эмоций в комментарии к юниорским баталиям не будет скупиться настоящая легенда (сейчас поймете).

Где сидит комментатор проекта Владимир Новицкий, можно определить безошибочно, подойдя к двери № 15. Здесь написано, что это раздевалка. Так и есть. Это настоящая раздевалка эмоций, потому что, как вы понимаете, мастер разговорного жанра за словом в карман не полезет.

Новая локация в съемочном павильоне служит еще и рекламой будущего приза. Именно такие площадки уже установлены в разных районах нашей страны в рамках проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех". Кроме того, команда-победитель получит и персональные гаджеты с яблочной символикой.