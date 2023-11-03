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Экзамен на мужество сдали бойцы ОМОН
Экзамен на мужество. Бойцы ОМОН под Минском доказывали право носить черный берет. В основной день на старт вышли около сотни участников. Вместе с ними глава ведомства - министр внутренних дел Иван Кубраков, чтобы лично поддержать участников.
Один из этапов - 8-километровый марш по пересеченной местности с преодолением естественных преград. Марш-бросок был ограничен по времени и проходил с воздействием светошумовых эффектов. Бойцам необходимо было пройти полосу препятствий, состоящую из различных упражнений. Заканчивался марш-бросок стрельбой из пистолета и автомата.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ощущение отличное! Сегодня было принято решение вместе с бойцами пробежать полосу препятствий. Скажу так: полоса препятствий и те физические испытания, которые ждут бойцов на полосе препятствия, они оптимальные. На финише было уже трудновато, но дошли все бойцы, вся четверка, с которой мы бежали, все пришли, хорошо отстрелялись. Я скажу, что я доволен бойцами.
В этом году отряду милиции особого назначения 35 лет. Это именно то подразделение, которое круглые сутки находится в готовности в любую минуту выехать на место и выполнить боевую задачу.
Сегодня ребята из ОМОН несут службу в приграничье, обеспечивают охрану общественного порядка и силовую поддержку всех подразделений милиции. Все прекрасно знают: где ОМОН, там победа, там всегда будет порядок и безопасность. И так будет всегда.
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