Экзамен на мужество сдали бойцы ОМОН

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Ощущение отличное! Сегодня было принято решение вместе с бойцами пробежать полосу препятствий. Скажу так: полоса препятствий и те физические испытания, которые ждут бойцов на полосе препятствия, они оптимальные. На финише было уже трудновато, но дошли все бойцы, вся четверка, с которой мы бежали, все пришли, хорошо отстрелялись. Я скажу, что я доволен бойцами.