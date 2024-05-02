Экзамен на мужество: в Горанях прошли испытания на право ношения черного берета

Это мероприятие было приурочено ко Дню Великой Победы. Сотрудники - это наследники героев 1941-1945 годов. Уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять задачи по охране общественного порядка и сделают все для того, чтобы над нашей Беларусью было мирное небо.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси