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Экзамен на мужество: в Горанях прошли испытания на право ношения черного берета

На учебно-тактическом полигоне минского ОМОНа в Горанях сегодня проходили испытания на право ношения черного берета. Настоящий экзамен на мужество включал в себя полосу препятствий, марш-бросок и спарринги.

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За заветный головной убор боролись как сотрудники ОМОНа из всех регионов, так и другие правоохранители. На старт в основной день вышли 113 участников, среди которых 8 девушек. Накануне, на предварительном этапе, участники сдавали экзамены по общефизической подготовке, боевым приемам борьбы, личной и профессиональной безопасности. Сегодня проходила основная часть испытаний. Начали с полосы препятствий. Предстояли еще стрельбы и спарринги.


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Это мероприятие было приурочено ко Дню Великой Победы. Сотрудники - это наследники героев 1941-1945 годов. Уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять задачи по охране общественного порядка и сделают все для того, чтобы над нашей Беларусью было мирное небо.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Если все испытания пройдены успешно, бойцу вручают заветный черный берет. Сегодня до финиша дошли 73 участника, среди которых 5 девушек.

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