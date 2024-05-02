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Экзамен на мужество: в Горанях прошли испытания на право ношения черного берета
На учебно-тактическом полигоне минского ОМОНа в Горанях сегодня проходили испытания на право ношения черного берета. Настоящий экзамен на мужество включал в себя полосу препятствий, марш-бросок и спарринги.
За заветный головной убор боролись как сотрудники ОМОНа из всех регионов, так и другие правоохранители. На старт в основной день вышли 113 участников, среди которых 8 девушек. Накануне, на предварительном этапе, участники сдавали экзамены по общефизической подготовке, боевым приемам борьбы, личной и профессиональной безопасности. Сегодня проходила основная часть испытаний. Начали с полосы препятствий. Предстояли еще стрельбы и спарринги.
Это мероприятие было приурочено ко Дню Великой Победы. Сотрудники - это наследники героев 1941-1945 годов. Уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять задачи по охране общественного порядка и сделают все для того, чтобы над нашей Беларусью было мирное небо.
Если все испытания пройдены успешно, бойцу вручают заветный черный берет. Сегодня до финиша дошли 73 участника, среди которых 5 девушек.
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