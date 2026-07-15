Экзотическая баночка - подвох? Как в Беларуси защищают покупателей от опасной косметики

Как на практике строится контроль безопасности косметической продукции на этапах реализации, производства, импорта и поступления в продажу, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Любой продукт начинается с создания, а чтобы его создать и запустить в производство, нужно сформировать рецептуру, которую формирует производитель и которая становится предметом санитарно-гигиенической экспертизы. В ходе нее оценивается ингредиентный состав по двум позициям - отсутствие запрещенных ингредиентов, список которых является приложением к техническому регламенту и составляет порядка 1,7-1,8 тыс. веществ; и ограниченных веществ (а это около 2,5 тыс. наименований). Такие могут быть в составе, но с определенно допустимыми концентрациями. Предельно допустимый уровень оценивается с точки зрения безопасности для человека и его состояния здоровья. Экспертиза позволяет запустить процесс производства. После выпуска продукта его также проверяют. Часть подтверждается оценкой соответствия в органах Госстандарта.

Продукция, относящаяся к продукции детского назначения, средствам интимной гигиены, татуажу, солнцезащитной косметике и ряду других направлений, подлежит государственной регистрации.

"Проводя государственную регистрацию, мы убеждаемся в том, что четыре критерия соблюдены. Только после прохождения этих уровней оценки продукт допускается на рынок", - особо подчеркнула замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Светлана Нечай.

Первый критерий - микробиологическая безопасность. Белорусскими регламентами жестко контролируется содержание и исключается наличие патогенных микроорганизмов.

Второй критерий - токсикологический. В данном случае оценивается индекс токсичности содержащихся веществ.

Третий критерий - вредное влияние. Здесь методы исследования достаточно широкие. Этот критерий, по словам Елены Нечай, очень важен, ведь преимущественно оценка проводится на лабораторных животных, однако сегодня активно ведется замена на альтернативные методы контроля.

Четвертый критерий - физико-химические исследования. Они исключают наличие солей тяжелых металлов, токсичных веществ.

"Все перечисленные критерии нормируются, они все должны быть подконтрольны. Итоговыми являются клинические испытания, в ходе которых подтверждаются заявленные свойства и гипоаллергенность данного средства", - разъяснила замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси.

Светлана Нечай

К слову, поступающая в реализацию парфюмерно-косметическая продукция, сопровождается документами, подтверждающими качество. Это документы оценки соответствия, свидетельства о госрегистрации, однако, обратила внимание эксперт, этим исследованиям подлежит не каждая ввозимая партия какой-либо продукции, поэтому лазейки для попадания на белорусский рынок товаров, которые имеют различного рода изъяны, все-таки есть.

Да, в рамках ЕАЭС страны доверяют друг другу в качестве продукции, но та, что поступает извне экономического союза, приходит со своими документами об оценке соответствия, протоколами испытаний. "И здесь самая главная составляющая - работа надзорных органов, Минздрава и Госстандарта", - заявила председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова.

Елена Моргунова

Можем ли мы быть спокойны, что, если экзотическая баночка продается в магазинах Беларуси, она является безопасной? И да, и нет, отметили гости "Экономической среды". Нюансы бывают всегда, но лаборатории, выдающие протоколы исследований являются аккредитованными. Лаборатории парфюмерно-косметической продукции имеют высокий уровень подготовки, где понимают всю степень возлагаемой на них ответственности за проведенные исследования.

Замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь рассказала, что чаще при проверке косметической продукции специалисты выявляют три проблемы.

Наличие не заявленных в маркировке консервантов. Зарубежные производители часто мудрят с составом, не всегда включают наименования позиций. Да, они могут быть разрешенными, но в любом случае потребитель должен знать о них. Микробиологические показатели. Иногда изготовитель заявляет об отсутствии в ряде косметических средств содержания спирта либо указывает неверное его количество. Неправомерно выданные документы об оценке соответствия. Иногда выявляются случаи предоставления документов из лабораторий, которых не существуют, либо они не находятся в реестре аккредитованных лабораторий. При таком инциденте документы изымаются, продукция снимается с продажи и подвергается испытаниям на вызывающие опасения моменты.

Отметим, что в целом Беларуси потребители защищены от некачественных парфюмерно-косметических товаров, и если продукт стоит на полке в магазине - значит его можно покупать. Но лучшая стратегия - покупать белорусское, ведь там точно все будет в порядке.

За счет чего белорусская косметическая продукция завоевывает новые рынки. Как обеспечивается высокое качество при народной цене. Об этом и не только рассказали гости ток-шоу "Экономическая среда".

Главное фото: magnific.com