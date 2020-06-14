Экзотическое пополнение в Гродненском зоопарке

Милое пополнение в Гродненском зоопарке. У южноамериканских носух Лолы и Топы родились малыши. Радостное событие произошло еще в конце апреля, но все это время мать старательно охраняла детенышей, не позволяя им выходить из убежища. К слову, это уже второй приплод у данной пары, что свидетельствует о хороших условиях, созданных в зоосаде для тропических зверьков.

Детеныши чувствуют себя хорошо и уже в ближайшие дни должны выйти в уличные вольеры, где их смогут увидеть все желающие.



