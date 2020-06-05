Экзотическую контрабанду задержали на белорусско-украинской границе

Экзотическая контрабанда. Белорусские пограничники задержали двух украинцев без документов, которые пытались перевезти в нашу страну из Украины около 500 особей попугаев. Госграницу мужчины нарушили на участке пограничного поста "Боровое". Птиц доставили в ветеринарную службу. Начат административный процесс.



