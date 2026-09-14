Электоральный форум и шествие в национальных костюмах - чем удивляет фестиваль молодежи в России

Весь мир в одном пространстве: Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге набирает обороты. 14 сентября в сердце Урала состоялась церемония открытия фестиваля.

Конкурс на участие в этом проекте в 2026 году составил 11 человек на место, было подано 113 тыс. заявок. Среди участников - масштабная белорусская делегация.

Молодежный борт прибыл в сердце Урала: здесь уже третий день проходит Международный фестиваль молодежи. Программа мероприятий, как и ожидалось, оказалась крайне насыщенной и обширной.

Центральным событием первых дней стало торжественное открытие фестиваля, в ходе которого к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его напутственные слова вызвали широкий резонанс среди делегатов - многие ждали этого обращения. Церемония сопровождалась выступлениями артистов, а вечером участников ждет концерт Димы Билана.

Главным событием этого дня станет масштабное шествие молодежи мира. Участники пройдут в национальных костюмах под государственными флагами своих стран, что обещает стать одним из самых ярких и зрелищных моментов форума.

Параллельно с культурной программой активно развивается и дипломатическое направление. 13 сентября в рамках форума состоялся международный электоральный форум с участием председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. В работе площадки приняли участие представители Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Фестиваль широко освещается в социальных сетях: публикации с хэштегом #МФМ2026 набирают миллионы лайков и комментариев по всему миру.

"Все доброжелательные, друг другу помогают, чем-то могут угостить, обменяться, и это приятно. У каждого есть кусочек другого у человека, который он забирает с собой", - поделилась участница Международного фестиваля молодежи из Узбекистана Зарина Шопулотова.

На этом программа не завершится: торжественная церемония закрытия состоится в пятницу, 18 сентября, после чего стартует региональная программа по регионам РФ. Делегаты из Беларуси отправятся в различные уголки России, включая Хабаровск, Московский регион и Южную Осетию. Организаторы обещают, что завершение форума будет ярким и незабываемым.