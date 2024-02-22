Электоральный марафон, который объединяет белорусов. Как выбирают депутатов в Логойском районе

В Минской области продолжается досрочное голосование. Комиссии работают как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Найти свой участок поможет специальный поисковый сервис.

А чтобы получить бюллетень, при себе надо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Как выбирают депутатов в Логойском районе - подробности у Елены Витко (видео).