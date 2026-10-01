Электрическая гильотина, мыло из тел и газвагены: как Калининград хранит память о зверствах нацистов

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Кенигсберг был основан в середине XIII века и почти 700 лет считался столицей Восточной Пруссии. Не случайно название города переводится как "королевская гора". Это был центр науки и культуры. Здесь жил и творил великий философ Иммануил Кант и знаменитый писатель-романтик Теодор Гофман, который подарил миру сказку "Щелкунчик и Мышиный король".

Но во время Второй мировой войны именно этот город превратился в оплот нацистской идеологии. В 1945 году он был взят войсками Красной Армии и затем, по решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, был официально включен в состав СССР и получил название Калининград.

Калининград - это самый западный регион России, единственный ее эксклав. У области есть прямой выход к Балтийскому морю, но нет общей сухопутной границы с Российской Федерацией: с одной стороны Польша, с другой - Литва. И чтобы попасть сюда наземным транспортом, нужна шенгенская виза. Если ее нет, только прямой авиаперелет.

Play Специальный репортаж | Калининград - город-крепость: история, которую не стереть с фасадов Калининград - это не только готика и Балтика, а бывший Кенигсберг, где за уютными фасадами открывается история войны, плена и памяти. От Королевской горы и Канта до города-крепости, который в 1945-м взяла Красная армия. В репортаже - здания бывшего гестапо, лагеря, депортации, штурм Восточной Пруссии и белорусский след: разведгруппа "Джек", 15-летний Геннадий Юшкевич, командир из Жлобина Николай Ковалев. Рядом - мемориал 1200 гвардейцев 3-го Белорусского фронта и парк "Спасенная Европа", где собрали копии памятников, которых уже нет в других странах.О том, как эксклав России хранит общую историю и зачем Беларуси и России нужна книга памяти жертв войны, - в специальном репортаже.

Несмотря на то, что из-за недружественной политики наших европейских соседей попасть сюда на машине или поезде становится все сложнее, поток туристов не уменьшается. Люди приезжают насладиться красотой средневековой готики, прусского классицизма и уникального стиля модерн начала XX века.

Гуляя по уютным улочкам города, многие не догадываются, какая страшная история скрывается за стенами многих зданий. Например, в бывшем центральном здании гестапо Кенигсберга и Восточной Пруссии.

Александр Щеглов, эксперт калининградского представительства Национального центра исторической памяти при президенте России:

"До нацистов в Кенигсберге было всего лишь 115 полицейских и 100 гражданских ночных сторожей. С приходом к власти нацистам нужно было уничтожать антифашистов. Поэтому здесь гарнизон стал сразу размером в 1,5 тыс. - в 10 раз больше. Один из первых шефов гестапо СС Кенигсберга, который базировался в этом здании, был Эриха фон дем Бах-Зелевский. В 1941 году он был назначен главным офицером СС по Беларуси и Центральной России. Это его руки по локоть в крови белорусов и жителей центральных областей России".

В Кенигсберге находилось 20 лагерей гестапо. Один из них, Астрономический бастион, был тюрьмой для военнопленных и борцов с нацистским режимом. Здесь их пытали, расстреливали, а выживших отправляли дальше, в лагеря смерти. Рядом располагалось здание биржи труда. Сюда сгоняли гражданское население с оккупированных территорий Европы и Советского Союза, в том числе и Беларуси.

"В 1943 году трех 16-летних девушек из деревни Беларуси пригнали на плац в этом здании. Пришел то ли солдат, то ли офицер, он был в военной форме. И купил он их по цене 15 марок, то есть за буханку хлеба. Он ехал в отпуск в Гамбург и повез туда в подарок трех рабов. Привез их, отдал своему отцу в качестве рабов, пока не закончилась война, - отметил Александр Щеглов. - Из 5 млн угнанных в Германию наших граждан 2 млн не вернулись. Мы даже не знаем, где они лежат. Их продавали, как рабочий скот. И 9 из 10 наших советских детей погибли. Это огромный процент".

Еще один значимый объект в городе находится недалеко от Площади Победы. Там в схватке сцепились рогами два бронзовых зубра. В Кенигсберге скульптура была установлена в 1912 году. И так как она находилась у здания Верховного суда Восточной Пруссии, местные жители прозвали ее "прокурор и защитник".

Но в годы Второй мировой войны она приобрела совершенно другой смысл. Подвал суда использовали как тюрьму гестапо. Участников сопротивления, советских военнопленных и остарбайтеров казнили с помощью электрической гильотины. Отрубленные головы отвозили в анатомический музей для исследований, а из тел делали мыло. Доказательства этих зверств были представлены на Нюрнбергском процессе.

Нацисты уничтожали местное население. В июне 1942 года с Северного вокзала Кенигсберга отряды СС насильственно вывезли 465 жителей города, в основном немецких евреев. Именно отсюда их отправили умирать в лагерь смерти "Малый Тростенец" под Минском. Это была первая депортация иудеев Кенигсберга в рамках нацистского массового истребления евреев Европы.

Психиатрическая больница в Тапиау была одним из крупнейших медучреждений в Восточной Пруссии. Именно здесь нацисты стали использовать секретную программу "Акция-Т4". Они считали, что люди с душевными расстройствами - это балласт для государства, они недостойны жизни, поэтому их надо уничтожать. Сначала их морили голодом и вводили смертельную инъекцию. Но это оказалось слишком долго и дорого. Тогда придумали новый метод. Стали использовать автобусы-"душегубки". Их еще называли газвагенами.

Александр Щеглов:

"Пациентов загружали в закрытый автобус. Выхлопная труба заводилась в салон. И по дороге к месту кремации они уничтожали своих собственных граждан. А потом на территории Советского Союза, Беларуси, Прибалтики, Украины этим способом было уничтожено до 700 тыс. наших советских граждан".

1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал геноцидом зверства нацистов, их пособников на территории Восточной Пруссии. По данным прокуратуры, во время Второй мировой войны там действовало более 55 специализированных лагерей, где мирные советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Один из них печально известный "Шталаг-1А". Здесь находились военнопленные из разных стран: Польши, Франции, Бельгии, Италии и, конечно, Советского Союза.

В концлагере "Шталаг-1А" к советским военнопленным было особо жестокое отношение. В день они получали 250 г хлеба, который наполовину состоял из опилок, и миску похлебки из брюквы. Они жили в переполненных бараках, где вместо 100 человек размещалось 500. Поэтому они массово умирали от тифа, дизентерии и туберкулеза. Администрация лагеря не только не лечила больных, но и делала все возможное, чтобы инфекции распространялись: здоровых узников размещали вместе с больными. Так, при "Шталаг-1А" действовал "смертельный лазарет". Такое название получил за то, что оттуда никто не возвращался живой. Ежедневно там умирали от 10 до 12 человек.

По архивным документам, через лагерь прошло более 250 тыс. военнопленных, около половины из них советские. Сегодня многие из них лежат на интернациональном кладбище, которое находится недалеко от города Багратионовска. Русские, белорусы, украинцы, евреи лежат рядом с поляками, французами, бельгийцами и итальянцами. Здесь не разделяют по национальностям, сюда приносят цветы и хранят память.

Максим Макарчик, глава Багратионовского муниципального округа Калининградской области:

"Мы как раз-таки человечные люди, поэтому мы храним память. Неважно, кто это: поляк, бельгиец, итальянец, американец - мы люди, прежде всего, и людьми должны оставаться. То, что происходит сейчас в Европе и в других странах со сносом наших памятников, осквернением могилу наших павших дедов, прадедов, делают люди, которые являются разрушителями мира".

Мемориал 1200 воинам-гвардейцам - это священное место для каждого калининградца. Он был воздвигнут сразу после окончания войны в сентябре 1945 года и стал первым памятником в СССР, который посвящен людям, сражавшимся против фашизма. Это братская могила воинов 11-й армии 3-го Белорусского фронта, которые погибли в сражениях за Кенигсберг.

Для Советского Союза взятие Кенигсберга имело стратегическое значение. Во-первых, это был первый город нацистской Германии. Во-вторых, разгром восточно-прусской группировки противника давал возможность Красной Армии перебросить значительные силы на главное берлинское направление. Ну и в-третьих, это открывало для СССР серьезные геополитические преимущества на Балтике.

Подготовка к штурму была очень серьезная, ведь Кенигсберг - это город-крепость. Его защищала мощнейшая линия обороны: 15 старинных фортов, минные поля, доты, колючая проволока. И сама архитектура города превращала каждую улицу и каждый дом в самостоятельный опорный пункт.

Владислав Проценко, научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея:

"Были подготовлены так называемые штурмовые группы. Их специально готовили для боев на улицах. Уже в немецких городах создавались полигоны, где они отрабатывали условия городского боя. Отрабатывали условия штурмов зданий. Готовили их еще и теоретически. В армейских газетах в преддверии штурма выходили статьи и даже целые разделы, которые назывались, например, "Штурмуем по-суворовски", где печатались воспоминания ветеранов Сталинграда, о том, как они воевали в условиях Сталинграда, печатались учебные материалы о том, как пользоваться пулеметом, оружием, как организовывать опорные пункты на уже захваченных районах города, улицах".

Чтобы лучше понимать ландшафт Кенигсберга и расположение обороны противника, за 10 дней был сделан уникальный макет. Для этого использовались данные съемки и информация разведгрупп, которые были заброшены в тыл врага. Самой успешной была легендарная группа "Джек". Это был позывной командира капитана Павла Крылатых. Она состояла из белорусских партизан, и у них был большой опыт диверсионной работы. Они умели быть незаметными и выходить из окружения в самых сложных ситуациях. В тяжелейших условиях, без поддержки, группа проработала на территории Восточной Пруссии 179 дней.

В живых остались только трое. Среди них - белорус Геннадий Юшкевич. Тогда ему было всего 15 лет.

"Его маму повесили. После этого ушел в партизанский отряд. И этот отряд как раз взаимодействовал с разведгруппой. Когда мы освободили Беларусь, ему было уже 15 лет. Но он был ребенок еще, поэтому ему сказали: "Ты идешь в детский дом". Но в момент, когда он шел по улице, увидел полуторку, там ребята сидели из его разведгруппы. Он вырвался, прыгнул в машину. Вечером они доехали до аэродрома. Оружия ему не нашлось, но нашли еще один парашют, - рассказывает Александр Щеглов. - И ребенок, который никогда не видел самолета, никогда не прыгал с парашютом, ночью десантировался на лес, на болото. И этот ребенок воевал здесь, выжил".

По словам Александра, первым погиб капитан Крылатых. Пиджак, который на нем был, сняли и отдали Гене. Бойцы сказали: "Генка, ты еще ребенок, ты должен выжить". Ведь есть поговорка, что снаряд не попадает в одно и то же место. Поэтому надели на него простреленный пиджак командира.

Парк "Спасенная Европа" - это уникальный проект, который посвящен памяти мемориалов, которых, к сожалению, уже нет в странах Запада. Это миниатюрные копии скульптур советских воинов и полководцев, которые освобождали Европу в 1944-1945 годах. Состоит она из семи композиций, чьи оригиналы были полностью разрушены в странах Балтии, Польше, Украине и Болгарии.

А чтобы история не повторялась, а память о тех, кто спасал мир от нацизма, жила и передавалась из поколения в поколение, Беларусь и Россия тесно сотрудничают, чтобы вместе открывать миру историческую правду. Проделана колоссальная совместная работа, создана доказательная база, приняты судебные решения. В наших странах на законодательном уровне уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях признано геноцидом советского народа.

На территории Беларуси во время Великой Отечественной было уничтожено 3 млн мирных жителей и военнопленных, в России - более 8 млн.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России:

"Историческая память - это не о прошлом, это о дне сегодняшнем и о будущем. И это роднит наши государства. Мы, как никто, знаем, что такое геноцид, потому что это история, которая для нас прошла через каждую семью. Геноцид - это не просто правовой термин, а история каждого. И сегодня очень важно установить судьбы каждого. И вот в этом я вижу сегодня очень важное направление нашей дальнейшей совместной работы".

Уже работает портал "Геноцид советского народа", где в том числе с использованием искусственного интеллекта создается Книга памяти мирных жителей и военнопленных. Через архивные документы, фотографии, письма и воспоминания родственников, как пазлы воссоздаются судьбы тех, кто был угнан в Германию, попал в плен или погиб в концлагерях.