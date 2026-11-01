Электробусная революция: как новинки белорусского автопрома свяжут города

Пассажиропотоки на электротяге. Новинки от белорусских машиностроителей должны решить транспортные вопросы в формате междугородних перевозок, а также нарастить экспорт. Метротрамы и электробусы с увеличенной емкостью батареи с запасом хода в 500 км - это будущее, которое уже наступило.

Сборка батарей отечественная, как и сборка самих машин. Локализация производства стремится к 100 %. И это хорошая перспектива как для экологии, так и для экономики.

Тренд на электротрафик охватывает мегаполисы по всему миру. Это не только про безопасность, устойчивость силовых агрегатов и экологичность, это еще и про комфорт.

Про заботу о пассажирах. Именно в пассажирском направлении внутренние перевозки в городах Беларуси с каждым годом получают все более мощный электроимпульс. И неспроста, ведь зеленая энергетика сегодня двигает не только автомобили, но и экономический прогресс.

Привилегия пассажирского электротрафика уже давно не только у Минска. В Жодино уже 2,5 года курсируют электробусы с литерой Е на борту. Была оборудована вся необходимая электрозарядная инфраструктура. В целом эксперимент получился экономически и экологически успешным. Производитель машин на зеленом топливе - Минский автомобильный завод. 14 электробусов обслуживают регулярные маршруты в городе, где строят самые большие самосвалы.

Водителей дизельных МАЗов обучили управлять электрическими версиями. Сейчас за рулем находят одни плюсы: тише, динамичнее, плавнее, а еще приходится реже выполнять техническое обслуживание.

Сергей Песняк, водитель филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"По сравнению с дизельными автобусами, электробусы гораздо приятнее в движении, энергичнее".

- Есть ли вопросы по эксплуатации, вообще по надежности машины в разные периоды года?

"Особых проблем не возникало, мелкие нюансы, но все решается быстро, дорабатывается, то есть все надежно".

Для зарядки обустроили отдельную автобусную станцию, на ней функционирует 7 постов.

Юрий Кульвановский, директор филиала "Автомобильный парк № 18" ОАО "Миноблавтотранс":

"На сегодняшний момент зарядная инфраструктура представлена семью зарядными единицами, каждое по 2 места зарядных, рассчитано на 14 единиц. Основной режим зарядки происходит в ночное время. При необходимости дозарядки, особенно в холодный период, осуществляется также и дозарядка днем. И зимой проблем у нас с обеспечением маршрутной сети нет. Есть сложности в необходимости дальнейшей дозарядки, особенно в межпиковое время, чтобы электробус мог проходить комфортно".

За тест-драйвом электробусов следили специалисты Миноблавтотранса, уже в этом году на базе действующей транспортной экосистемы в Жодино построят новый электромаршрут, на который свои машины поставит Белкоммунмаш.

Денис Гайшун, первый заместитель гендиректора - главный инженер ОАО "Миноблавтотранс":

"Расстояние большое. В день электробус планируется, что будет наезжать на маршруте более 500 км. Предусмотрено на новых наших электробусах пригородных двойной тип зарядки. Ночная зарядка и супербыстрая пантографная зарядка. Она будет осуществляться днем в течение 10-15 минут между рейсами. Электробус будет становиться под пантограф и будет иметь возможность получить заряд примерно равный 100 кВт, что позволит совершить еще один дополнительный рейс."

Проходит последние этапы доработок междугородний электробус, перед тем как встать на маршрут Минск - Смолевичи.

Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию "БKM Холдинга":

"Сделали электробус с двумя типами зарядки. Если обычный, скажем, городской электробус с ночной зарядкой с запасом хода 250 км имеет только пистолетную зарядку, то наш пригородный электробус имеет 2 типа зарядки. Ночью он заряжается от обычной пистолетной зарядки, может проехать 250 км. Во время пересменки водителей есть, скажем, во время обеда, порядка 40-50 минут. За это время электробус будет заряжаться еще на 250 км, но уже от станции экспресс-зарядки".

Зарядную инфраструктуру уже подготовили. На обновленной автобусной станции Смолевичи уже установлены экспресс-зарядки пистолетного типа. Здесь электробусы будут заполнять батарею энергией перед обратной поездкой в Минск. Похожую схему сейчас реализуют и в городе-спутнике Фаниполе. В этом году в тестовом режиме запустят 5 машин. Позже их количество на междугородних маршрутах вырастет до 30.

Новый концепт с увеличенным запасом хода представили главе государства.

"Качественная техника должна быть", - отметил Александр Лукашенко.

Главе государства показали пригородный электробус для областных городов Фаниполь - Смолевичи с запасом хода 240 км. Он сейчас проходит сертификацию. Комбинированная зарядка позволяет этой машине проезжать в день до 500 км за счет применения пантографной зарядки.

Как и уникальный проект для гибридного использования по наземным и подземным рельсам. Метротрам от Белкоммунмаша в будущем станет еще одним видом транспорта в города-спутники.

"Надо пробовать. Если мы в метро будем это поставлять, это великое дело. Мы импортозамещение обеспечим. Надо действовать и пробовать", - отметил Президент.

Тестовый образец, к слову, уже обкатывают в российском городе металлургов. На челябинских рельсах до конца года появится и второй экземпляр белорусского трамвая.

На экспорт в этом секторе экономики особый акцент. Свой вариант автобусных перевозок на электротяге и у Минского автомобильного завода. Разработкой столичных машиностроителей МАЗ-305 Е заинтересовались партнеры из России. Первую партию уже отгрузили в Санкт-Петербург.

Оксана Михеева, заместитель коммерческого директора - начальник департамента маркетинга ОАО "МАЗ":

"В этом году мы представили электробус на базе 3-го поколения с сочлененным кузовом 305 Е. Он является номером один в реестре союзных продуктов, демонстрировался на многих выставках. Президенту мы недавно его демонстрировали. Растем, надеюсь, будет углублять это сотрудничество, это развитие. В России к 2030 году электротранспорт должен занимать около 33 %, а в части грузовиков - 16 %".

Набирать электрообороты не только в масштабах промышленных гигантов, но и обеспечивать пассажиров комфортным экотранспортом, в том числе для "нишевого" потребления. От персональных электромобилей до экскурсионных минибусов для ознакомления с коллекцией растений Минского ботанического сада. Такой концепт уже разработали белорусские ученые.

Вадим Ивченко, замначальника Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля:

"Используется в закрытых экологических зонах, в парках, туристических зонах, санаториях - там, где важна экология. У него своя специфика, то есть у него маленькое плечо езды, он должен не создавать помех для пешеходов, он должен внешний вид дружелюбный иметь. У него небольшая скорость будет (до 30 км/ч), а реально, может быть, 15 км/ч. Но он должен быть безопасным, он должен быть комфортным. Он должен создавать впечатление у людей, но самое главное - экологичным."

Забрать и переработать максимум энергии, которую дает БелАЭС, применить с пользой в производстве каждый киловатт - такая задача стоит сегодня перед отечественными машиностроителями. Шаг за шагом белорусская транспортная индустрия выходит на качественно новый электроуровень. А это плюс к комфорту перевозок и в экономику страны.