3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Электробусы нового поколения появились в Гомеле
Факт
Бесшумные и экологичные. Гомельский "Автобусный парк № 6" приобрел два электробуса нового поколения. Новые машины способны проехать 300 километров без перерывов на зарядку.
Салон вместительный: 120 стоячих и 35 сидячих мест.
В числе преимуществ - бесшумный, мягкий ход, кондиционер, зарядки для гаджетов и низкая посадка. Транспорт для Беларуси уникальный - гомельские пассажиры первыми испытают электробусы в действии. Для работы на электробусах готовят несколько водителей. Работники прошли строгий отбор, так как придется иметь дело со сложной электроникой.
Новости по теме:
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все