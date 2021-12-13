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Электробусы нового поколения появились в Гомеле

Бесшумные и экологичные. Гомельский "Автобусный парк № 6" приобрел два электробуса нового поколения. Новые машины способны проехать 300 километров без перерывов на зарядку.

Салон вместительный: 120 стоячих и 35 сидячих мест.

В числе преимуществ - бесшумный, мягкий ход, кондиционер, зарядки для гаджетов и низкая посадка. Транспорт для Беларуси уникальный - гомельские пассажиры первыми испытают электробусы в действии. Для работы на электробусах готовят несколько водителей. Работники прошли строгий отбор, так как придется иметь дело со сложной электроникой.

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