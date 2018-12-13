Электробусы в новом дизайне курсируют по столичным улицам

Внешний вид обновили 6 новых машин к началу Европейских игр. К концу года появятся еще 17, а в общей сложности их будет 28. Еще 32 электробуса будут увеличенного размера - длиной 12 метров. Они начнут курсировать в следующем году. Их дизайн будет немного отличаться.