3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Электробусы в новом дизайне курсируют по столичным улицам
Внешний вид обновили 6 новых машин к началу Европейских игр. К концу года появятся еще 17, а в общей сложности их будет 28. Еще 32 электробуса будут увеличенного размера - длиной 12 метров. Они начнут курсировать в следующем году. Их дизайн будет немного отличаться.
Скоро минчане смогут проехать и в новых гибридных автобусах. В январе первая машина начнет тест-драйв в реальных условиях. Также в ближайшие годы на предприятии освоят производство грузовых электрических авто и беспилотников.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все