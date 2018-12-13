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Электробусы в новом дизайне курсируют по столичным улицам

Внешний вид обновили 6 новых машин к началу Европейских игр. К концу года появятся еще 17, а в общей сложности их будет 28. Еще 32 электробуса будут увеличенного размера - длиной 12 метров. Они начнут курсировать в следующем году. Их дизайн будет немного отличаться.

Скоро минчане смогут проехать и в новых гибридных автобусах. В январе первая машина начнет тест-драйв в реальных условиях. Также в ближайшие годы на предприятии освоят производство грузовых электрических авто и беспилотников.

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