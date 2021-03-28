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Электродома - в чем выгода для проектировщиков, строителей и потребителей - в "Главном эфире"

В последнее время в Беларуси все больше строится электродомов. Они объединили в себе функциональность, комфорт и доступность. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. Ее можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Уже через пять лет каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве.

Задание на 2021 год - не менее 170 тысяч квадратных метров такого жилья

Оно будет востребованным - это показал первый опыт. Электродома. В чем выгода для проектировщиков, строителей и, конечно, потребителей, расскажем сегодня вечером в

"Главном эфире".

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