Электродома - в чем выгода для проектировщиков, строителей и потребителей - в "Главном эфире"

В последнее время в Беларуси все больше строится электродомов. Они объединили в себе функциональность, комфорт и доступность. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. Ее можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Уже через пять лет каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве.



