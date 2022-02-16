Электрогрузовик презентовало предприятие "Белкоммунмаш"

Первый электрогрузовик производства Белкоммунмаш. Ультрасовременный электрокар, который отвечает последнему слову техники, вышел с конвейера. В нем новейшие конструкторские решения в области электрического автомобилестроения, использованы композитные материалы, батареи собственного производства, которые можно заряжать одновременно сразу с двух зарядных устройств. Таким образом, для полной зарядки достаточно 1,5 часа. Над новинкой работали почти год. Это новый сегмент в комплексной программе развития электротранспорта в Беларуси.





Сегодня разработчики изучают спрос на новый продукт с пометкой "эко", но уверены: портфель заказов будет увесист. Полномасштабное производство электрокаров планируют запустить уже в будущем году.