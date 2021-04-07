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Электромобили освобождены от уплаты дорожного налога
Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Также при его оплате будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов. Подготовительная работа к оплате сбора по-новому подходит к своему завершению. Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020 году. В ближайшее время информацию по своей части передаст и ГАИ. Напомним, транспортные средства, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут.
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