Электромобили освобождены от уплаты дорожного налога

Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Также при его оплате будет действовать ряд льгот, например, для пенсионеров и инвалидов. Подготовительная работа к оплате сбора по-новому подходит к своему завершению. Министерство по налогам и сборам уже получило сведения об автомобилях, которые прошли техосмотр в 2020 году. В ближайшее время информацию по своей части передаст и ГАИ. Напомним, транспортные средства, снятые с учета до 1 июля этого года, объектами налогооблажения считаться не будут.