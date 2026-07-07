Электронная очередь для подачи документов в вузы: что нужно знать абитуриентам в 2026 году

С 6 июля 2026 года абитуриенты Беларуси могут воспользоваться новой удобной услугой - "Электронная очередь" для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Теперь записаться на прием можно заранее через интернет, не стоя в живой очереди.

Услуга доступна через личный кабинет участника ЦЭ/ЦТ на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Абитуриент выбирает вуз, факультет и специальность, а затем бронирует удобные дату и время посещения приемной комиссии.

Кто может воспользоваться услугой

Записаться в электронную очередь могут абитуриенты, которые сдавали централизованный экзамен или тестирование в 2025 или 2026 году.

Важно! Услуга не является обязательной. Подача документов в порядке живой очереди остается доступной для всех желающих.

Как это работает

Заходите в личный кабинет на сайте РИКЗ.

Выбираете вуз, специальность и удобное время.

Получаете электронный талон.

При необходимости талон можно отменить и записаться на другое время.

Пошаговая инструкция размещена на официальных сайтах Министерства образования и РИКЗ.

Сроки приема документов в 2026 году:

12-17 июля - подача документов на бюджетные места;

до 1 августа - на платные формы обучения;

до 2 августа - на специальности сельскохозяйственного профиля.

Преимущества электронной очереди

Новая услуга позволяет абитуриентам планировать свой день, избежать длительного ожидания и прийти в приемную комиссию в точно назначенное время. Для сотрудников вузов это тоже удобно - снижается нагрузка и улучшается организация работы комиссий.

Электронная очередь - это еще один шаг к цифровизации процесса поступления, который делает подачу документов более комфортной и предсказуемой.

Если вы планируете поступать в вуз в этом году, рекомендуем заранее ознакомиться с инструкцией и при необходимости забронировать удобное время.