Электронная очередь для подачи документов в вузы: что нужно знать абитуриентам в 2026 году
С 6 июля 2026 года абитуриенты Беларуси могут воспользоваться новой удобной услугой - "Электронная очередь" для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Теперь записаться на прием можно заранее через интернет, не стоя в живой очереди.
Услуга доступна через личный кабинет участника ЦЭ/ЦТ на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Абитуриент выбирает вуз, факультет и специальность, а затем бронирует удобные дату и время посещения приемной комиссии.
Кто может воспользоваться услугой
Записаться в электронную очередь могут абитуриенты, которые сдавали централизованный экзамен или тестирование в 2025 или 2026 году.
Важно! Услуга не является обязательной. Подача документов в порядке живой очереди остается доступной для всех желающих.
Как это работает
- Заходите в личный кабинет на сайте РИКЗ.
- Выбираете вуз, специальность и удобное время.
- Получаете электронный талон.
- При необходимости талон можно отменить и записаться на другое время.
Пошаговая инструкция размещена на официальных сайтах Министерства образования и РИКЗ.
Сроки приема документов в 2026 году:
- 12-17 июля - подача документов на бюджетные места;
- до 1 августа - на платные формы обучения;
- до 2 августа - на специальности сельскохозяйственного профиля.
Преимущества электронной очереди
Новая услуга позволяет абитуриентам планировать свой день, избежать длительного ожидания и прийти в приемную комиссию в точно назначенное время. Для сотрудников вузов это тоже удобно - снижается нагрузка и улучшается организация работы комиссий.
Электронная очередь - это еще один шаг к цифровизации процесса поступления, который делает подачу документов более комфортной и предсказуемой.
Если вы планируете поступать в вуз в этом году, рекомендуем заранее ознакомиться с инструкцией и при необходимости забронировать удобное время.