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Электронная система в Брестской поликлинике выстраивает маршрут передвижения пациентов по кабинетам

Уменьшить очереди и улучшить качество медицинских услуг. Смарт-регистратуру открыли в Брестской областной консультативной поликлинике. Электронная система сама выстраивает приоритетность пациентов и их маршрут передвижения по кабинетам. Обновили и технику - теперь в поликлинике проводят высокотехнологичные операции на глазах. Еще недавно лист ожидания на операцию растягивался на месяцы. А ведь для многих пациентов упущенное время грозило полной потерей зрения. Теперь в учреждении два аппарата лазерной коррекции. Очереди станут меньше, а лечение технологичнее.


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На этой установке мы имеем возможность локально и целенаправленно работать в нужных нам отделах глазного яблока. Наша задача - остановить процесс, чтобы дальше не было рецидива заболевания.
Виктор Романюк, врач Брестской областной консультативной поликлиники


Ежедневно мы принимаем от 600 до 700 пациентов. Основным приоритетом является оказание медпомощи именно сельскому населению. Представлены все терапевтические профили: принимают и врачи-кардиологи, и ревматологи, и урологи, безусловно, гастроэнтерологи и ряд хирургических специальностей. Торакальные, ожоговые, ангиохирурги.
Алла Горолева, заведующая Брестской областной консультативной поликлиникой

В ближайших планах - поставить электронные терминалы у каждого врачебного и процедурного кабинета. Это позволит поликлинике еще больше сократить очереди.

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