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Электронная система в Брестской поликлинике выстраивает маршрут передвижения пациентов по кабинетам
Уменьшить очереди и улучшить качество медицинских услуг. Смарт-регистратуру открыли в Брестской областной консультативной поликлинике. Электронная система сама выстраивает приоритетность пациентов и их маршрут передвижения по кабинетам. Обновили и технику - теперь в поликлинике проводят высокотехнологичные операции на глазах. Еще недавно лист ожидания на операцию растягивался на месяцы. А ведь для многих пациентов упущенное время грозило полной потерей зрения. Теперь в учреждении два аппарата лазерной коррекции. Очереди станут меньше, а лечение технологичнее.
На этой установке мы имеем возможность локально и целенаправленно работать в нужных нам отделах глазного яблока. Наша задача - остановить процесс, чтобы дальше не было рецидива заболевания.
Ежедневно мы принимаем от 600 до 700 пациентов. Основным приоритетом является оказание медпомощи именно сельскому населению. Представлены все терапевтические профили: принимают и врачи-кардиологи, и ревматологи, и урологи, безусловно, гастроэнтерологи и ряд хирургических специальностей. Торакальные, ожоговые, ангиохирурги.
В ближайших планах - поставить электронные терминалы у каждого врачебного и процедурного кабинета. Это позволит поликлинике еще больше сократить очереди.
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