Электронная система в Брестской поликлинике выстраивает маршрут передвижения пациентов по кабинетам

Уменьшить очереди и улучшить качество медицинских услуг. Смарт-регистратуру открыли в Брестской областной консультативной поликлинике. Электронная система сама выстраивает приоритетность пациентов и их маршрут передвижения по кабинетам. Обновили и технику - теперь в поликлинике проводят высокотехнологичные операции на глазах. Еще недавно лист ожидания на операцию растягивался на месяцы. А ведь для многих пациентов упущенное время грозило полной потерей зрения. Теперь в учреждении два аппарата лазерной коррекции. Очереди станут меньше, а лечение технологичнее.