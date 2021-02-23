Электронная ярмарка вакансий пройдет 25 февраля с участием семи организаций Минска

Соискателям будет предложено полтысячи вакансий, в режиме онлайн можно будет уточнить интересующие нюансы, направить резюме и получить консультацию и приглашение на собеседование. По окончании ярмарки, которая стартует в четверг в 10:00 и будет длиться два часа, доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.