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Электронная ярмарка вакансий впервые прошла в Гомеле

Виртуальная биржа труда охватывает новые города Беларуси. Сегодня электронная ярмарка вакансий впервые прошла в Гомеле. Пять предприятий города предложили более 120 вакансий. Среди востребованных специалистов - медики, водители, электромонтеры и работники строительной сферы. Ярмарки офлайн-формата, к слову, уже успели зарекомендовать себя. Только в Гомеле в этом году их было 11.

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