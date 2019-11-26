Виртуальная биржа труда охватывает новые города Беларуси. Сегодня электронная ярмарка вакансий впервые прошла в Гомеле. Пять предприятий города предложили более 120 вакансий. Среди востребованных специалистов - медики, водители, электромонтеры и работники строительной сферы. Ярмарки офлайн-формата, к слову, уже успели зарекомендовать себя. Только в Гомеле в этом году их было 11.