3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Электронная ярмарка вакансий впервые прошла в Гомеле
Виртуальная биржа труда охватывает новые города Беларуси. Сегодня электронная ярмарка вакансий впервые прошла в Гомеле. Пять предприятий города предложили более 120 вакансий. Среди востребованных специалистов - медики, водители, электромонтеры и работники строительной сферы. Ярмарки офлайн-формата, к слову, уже успели зарекомендовать себя. Только в Гомеле в этом году их было 11.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов