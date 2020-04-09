Электронные билеты для общественного транспорта появились в Гродно

Гродно сегодня присоединился к городам Беларуси, в которых можно купить билет на поездку в общественном транспорте с помощью QR-кода. В свою очередь контролеры получили новое приложение, при помощи которого смогут управлять возможностью покупки билетов в салоне автобуса с собственного смартфона. Все плюсы бесконтактной технологии - в репортаже Юрия Карнеловича.



Определить автобус, рассчитаться за поездку в котором можно при помощи смартфона, несложно. Внутри нанесены специальные QR-коды. Главное пассажиру скачать на телефон мобильное приложение "Оплати".

Бесконтактная оплата проезда на общественном транспорте занимает всего несколько секунд. Для этого достаточно мобильный телефон навести на QR-код, отсканировать его, нажать "оплатить". Все, сейчас можно продолжать движение, не опасаясь контролеров.





За виртуальной оплатой - виртуальный контроль

Такая система успешно действует уже в семи городах Беларуси. Уникальным для Гродно является другое приложение. Поскольку кондукторов в общественном транспорте здесь нет, следят за оплатой проезда контролеры. Для них и разработана отдельная система проверки билетов в электронном виде.

Мобильное приложение облегчает работу водителей общественного транспорта

Новая система оплаты позволит снизить нагрузку на водителя, к которому обращаются за талончиком пассажиры, и сократить количество безбилетников. В Гродно весь общественный транспорт оснастят QR-кодами уже к маю.