Электронные сигареты вызывают зависимость быстрее обычных, рассказала психолог

"Сейчас часто курят не только сигареты, но и никотинсодержащие изделия. Они в какой-то степени даже быстрее вызывают психологическую и химическую зависимость. В частности, возникают сложности с процессом контроля, хотя при любой зависимости контроль условный", - отметила Дарья Зеленка. Она пояснила, что если в случае с курением обычных сигарет человек видит по пачке, сколько он выкурил, то по вейпу этого не заметишь. Следовательно человек курит больше, и это может приводить к передозировкам и интоксикации.