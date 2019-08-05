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Электронные табло появились на остановках общественного транспорта в Витебске
Мультимедийные экраны отображают название маршрута и ожидаемое время прибытия транспорта. Передача на табло поступает через навигационную систему, данные обновляются каждую минуту. Это позволяет пассажиру в реальном времени отследить, когда прибудет транспорт, нет ли сбоев в движении. Пока в электронном расписании троллейбусы и маршрутные такси. В перспективе мультимедийные экраны будут информировать пассажиров и о движении автобусов.
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