Электронные табло появились на остановках общественного транспорта в Витебске

Мультимедийные экраны отображают название маршрута и ожидаемое время прибытия транспорта. Передача на табло поступает через навигационную систему, данные обновляются каждую минуту. Это позволяет пассажиру в реальном времени отследить, когда прибудет транспорт, нет ли сбоев в движении. Пока в электронном расписании троллейбусы и маршрутные такси. В перспективе мультимедийные экраны будут информировать пассажиров и о движении автобусов.