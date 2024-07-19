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Электронные замки, подкачка колес и набор инструментов - узнали, сколько стоит месячное хранение велосипеда на специальном велопаркинге
Современные велогаражи- тренд этого сезона. Конструкции с электронными замками, подкачкой колес и набором инструментов пользуются спросом у горожан.
В каждом районе Минска уже есть подобный велопаркинг. Один такой гаражв среднем рассчитан на 40 велосипедов. Всего же в Минске более 50 подобных объектов. Они вмещают почти 1,5 тыс. средств персональной мобильности.
Велопарковки устанавливают при наличии 5 и более запросов. Конструкцию изготавливают всего за месяц. Услуга хранения одного велосипеда в течение месяца будет стоить 12 рублей. Внутри на фасаде велопарковки установлены камеры видеонаблюдения.
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