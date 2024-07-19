Электронные замки, подкачка колес и набор инструментов - узнали, сколько стоит месячное хранение велосипеда на специальном велопаркинге

Современные велогаражи- тренд этого сезона. Конструкции с электронными замками, подкачкой колес и набором инструментов пользуются спросом у горожан.

В каждом районе Минска уже есть подобный велопаркинг. Один такой гаражв среднем рассчитан на 40 велосипедов. Всего же в Минске более 50 подобных объектов. Они вмещают почти 1,5 тыс. средств персональной мобильности.