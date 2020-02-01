Электронные жировки набирают все большую популярность

Это быстро, просто и удобно

Онлайн-версии - традиционной, бумажной - предпочитают уже более 32 тысяч минчан. Личные интернет-кабинеты открыли в июле прошлого года. И с каждым месяцем количество пользователей растет в среднем на 2-3 тысячи человек.

К слову, в Минске на распечатки извещений ежемесячно тратится около 4,5 тонн бумаги. На производство такого объема уходит от 3,5 до 5 тонн древесины. То есть вырубается более двух десятков деревьев.

А значит, получение извещения в электронном виде - еще экологичный и выгодный вариант. Тему изучил

Антон Малюта.



Электронные жировки экономят средства товариществ

Система видеонаблюдения, много цветов и, конечно, безупречная чистота. Подъезды в этом доме на Каменной Горке действительно образцовые. Все благодаря сознательности жильцов. Председатель ТСЖ Юрий Смольский говорит, что на счету каждая копейка. Поэтому переход на электронные жировки поддержали единогласно, ведь это помогает экономить средства товарищества.

На электронные жировки активнее переходит молодежь

Перейти на извещения в формате онлайн председатель агитирует лично. И если молодежь и люди среднего возраста соглашаются охотно, то с пожилыми уже сложнее. Сначала просят оставить и электронную, и бумажную версию, от последней, конечно, впоследствии отказываются. Но есть и те, кто сразу двумя руками за такие нововведения.

Оформить электронные жировки можно в расчетном центре или онлайн

Анатолия и Людмилу Котовых мы встретили утром в расчетном центре на улице Чкалова. Перейти на электронные извещения можно и на едином интернет-сайте. Но среди 60 тысяч человек на обслуживании центра большинство именно пожилых. Им удобнее оформить заявление на месте, а заодно уточнить все нюансы у специалистов.

Кстати, если вам удобнее написать заявление не по месту жительства, а около работы или в принципе в другом районе - без проблем, связь между центрами налажена. С собой нужно взять только паспорт. Но важно помнить, что принять решение об отказе от бумажных жировок может только собственник помещения.

Внедрение IT в ЖКХ улучшает качество работы