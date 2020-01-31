Электронные жировки получают уже больше 32 тысяч минчан

Быстро, просто и удобно! Электронные жировки набирают все большую популярность. Онлайн-версию традиционной бумажной предпочитают уже больше 32 тысяч минчан. Личный кабинет запустили в июле прошлого года. С каждым месяцем пользователей становится больше в среднем на 2-3 тысячи человек. Перейти на электронные жировки можно двумя способами: заполнить анкету на едином интернет-ресурсе или прийти в расчетно-справочный центр. Причем необязательно по месту жительства: связь между ними налажена. С собой нужно взять только паспорт. Важно помнить, что принять решение об отказе от бумажных жировок может только собственник помещения. Функционал личного кабинета постоянно расширяется - сейчас собирают отзывы и комментарии пользователей.



