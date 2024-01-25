Электронный больничный хотят внедрить в Беларуси в ближайшие пару лет

"В этом вопросе мы сопряжены с Министерством здравоохранения. И на сегодня стоит задача за 2024 и 2025 годы реализовать электронную форму листка временной нетрудоспособности. Создать пилотную зону, апробировать процесс и соответственно доработать программное обеспечение, чтобы минимизировать временные операционные задачи наших бухгалтерских служб. Когда работодателю приносят бумажный больничный, он вносит его реквизиты на портале фонда. То здесь этот режим будет оптимизирован, и когда сведения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фонда", - сказала Юлия Бердникова.