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Электронный больничный хотят внедрить в Беларуси в ближайшие пару лет

Электронный больничный хотят внедрить в Беларуси в ближайшие пару лет

Электронный больничный в Беларуси может появиться в 2024-2025 годах. Об этом сообщила управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова на пресс-конференции "Цифровой фонд. Результаты модернизации "Кабинета плательщика взносов", сообщает БЕЛТА.

Как отметила Юлия Бердникова, электронный листок нетрудоспособности необходим, чтобы подкрепить социальные права граждан, уменьшить ошибки работодателей и облегчить задачу работодателям и ФСЗН при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности.

"В этом вопросе мы сопряжены с Министерством здравоохранения. И на сегодня стоит задача за 2024 и 2025 годы реализовать электронную форму листка временной нетрудоспособности. Создать пилотную зону, апробировать процесс и соответственно доработать программное обеспечение, чтобы минимизировать временные операционные задачи наших бухгалтерских служб. Когда работодателю приносят бумажный больничный, он вносит его реквизиты на портале фонда. То здесь этот режим будет оптимизирован, и когда сведения о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, работодатель будет получать их из фонда", - сказала Юлия Бердникова.

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