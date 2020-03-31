Электронный счетчик велосипедистов появился в столице

Его установили на проспекте Независимости. Прибор показывает, сколько велосипедов, самокатов и электросамокатов проехало мимо него за сутки и в целом за год. Такая информация позволит оценить интенсивность велосипедного движения - скорость и наиболее загруженные часы. При этом прибор максимально экологичный - он работает автономно за счет корпуса с солнечными панелями.



В скором времени у велосчетчика появится страница в социальных сетях. За всеми подсчетами там можно будет наблюдать онлайн.



