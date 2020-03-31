3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Электронный счетчик велосипедистов появился в столице
Его установили на проспекте Независимости. Прибор показывает, сколько велосипедов, самокатов и электросамокатов проехало мимо него за сутки и в целом за год. Такая информация позволит оценить интенсивность велосипедного движения - скорость и наиболее загруженные часы. При этом прибор максимально экологичный - он работает автономно за счет корпуса с солнечными панелями.
В скором времени у велосчетчика появится страница в социальных сетях. За всеми подсчетами там можно будет наблюдать онлайн.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера