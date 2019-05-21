Электронный справочник для абитуриентов по IT-специальностям размещен на сайте ПВТ

Каких специалистов вскоре заменят роботы, будет ли расти спрос на программистов в ближайшее время? Об этом сегодня говорили в Парке высоких технологий практикующие специалисты IT-сферы и представители вузов. Для абитуриентов подготовлен электронный справочник. В нем собраны основные факультеты, выпускники которых после приходят работать в ПВТ. Кроме планов приема на этот год и проходных балов за прошлый, в справочнике подробная информация об отличиях каждой специальности, в каких сферах и компаниях можно будет работать с таким дипломом.



Электронный справочник для абитуриентов по IT-специальностям сейчас в свободном доступе на сайте Парка высоких технологий.