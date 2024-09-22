Электросамокаты станут механическими транспортными средствами?

В Госавтоинспекции Беларуси рассказали об изменениях в ПДД, которые давно назрели. Не говорил о них только ленивый, а уж как настрадались водители от лихачей на пешеходных переходах!

Так, электросамокаты будут считаться механическими транспортными средствами, а те, кто управляет ими, - водителями.

Изменения коснутся и велосипедистов, и самокатчиков. И тех, и других теперь вновь заставят спешиваться. Внести такие коррективы в ПДД вынудила печальная статистика. За последнее время число аварий с участием средств персональной мобильности выросло на 70 процентов!

Один из последних случаев: в Солигорске на пешеходном переходе под колеса внедорожника попала велосипедистка. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, где ее и сбила "тойота". Травмы в этом случае оказались незначительными.

На улице Слободской в Минске школьницу сбил "фольксваген". На пешеходном переходе водитель не заметил ребенка. Девочка попала с травмами в больницу.

Электросамокатчик попал под колеса на пешеходном переходе по улице Толбухина в Минске. Водитель не успел затормозить. Пострадавшего госпитализировали.

И самый печальный случай с участием средств персональной мобильности за последнее время - парень на самокате погиб под колесами авто в Минске. На пересечении проспекта Машерова и улицы Даумана 24-летний молодой человек переезжал проезжую часть на электросамокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, где и попал под автомобиль "Форд". От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

В РНПЦ травматологии и ортопедии чаще всего попадают пострадавшие после аварий - те, кому повезло (как бы жестко это не звучало). Травмы у них не из легких. И, как заметили врачи, в последнее время повреждения в таких ДТП стали более серьезными. Время идет, технологии развиваются и последствия становятся серьезнее.

"В первую очередь разница идет в энергии повреждения при падении. Одно дело, когда человек шел и упал с высоты своего роста, и совсем другое - когда человек с такой же высоты падает, но на скорости 20, 30, а иногда и 60 км/ч. Соответственно, здесь степень разрушения кости совершенно другая", - пояснил завлабораторией РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Ситник.

Медицина тоже не стоит на месте и развивается в соответствии со временем. Но то, что для врачей является интересным случаем в плане практики, для человека может быть травмой на всю жизнь.

Александр Ситник:

"Конечно, мы откликаемся на те вызовы, с которыми встречаемся, разрабатываем новые методы лечения и металлоконструкции применяем, но нужно понимать, что хирург руками может сделать не 100 процентов того, что сделал Бог или природа".

Анастасия - одна из тех, кому для восстановления после поездки на электросамокате понадобится немалое время. Врачи дают срок на реабилитацию - полгода. Это две операции, костыли. Дальше - как повезет. Но то, что девушку уже не повезет самокат, она для себя решила точно.

"Ехала на электросамокате, одной рукой хотела положить телефон в сумку - закрутился руль и упала. Сломала ногу, оказалась на больничной койке", - говорит пострадавшая.

Статистику аварийности самокатчики и велосипедисты в последнее время пополняют часто. Если в процентах - на 70 больше.

Сергей Казаев, врач - травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Статистика неуклонно растет из года в год. Если брать с 2022 по 2023 год и если сравнивать с этим годом, то в два раза увеличилось количество таких травм".

В том числе и по этой причине было решено пересмотреть правила дорожного движения и внести коррективы, четко обозначив кто есть кто на дороге и кто где должен находиться.

По словам адвоката Минской городской коллегии адвокатов Артема Папковского, на велодорожках электросамокаты создают большую опасность. Но если люди, управляющие ими, могут обеспечить себя защитной амуницией, знают базовые правила, соблюдают ПДД, то в таком случае движение разрешается.

Отсюда и решение выделить электросамокаты, которые разгоняются свыше 25 км/час, в группу водителей, а не пешеходов, как сейчас.

Если это транспортное средство признают механическим, то того, кто им управляет, назовут водителем. И чтобы допустить человека к участию в дорожном движении, нужна будет категория прав. Скорее всего, это будет А или А1. Эта часть законодательства еще продумывается.

Артем Папковский, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Эта мера является, возможно, временной, но необходимой, потому что это обеспечит безопасность как пешеходов, так и самого владельца источника повышенной опасности. И обеспечит безопасность водителя, который не должен телепатически предсказывать, как поведет себя на дороге водитель данного средства передвижения. Скорость 25 км/ч определена не просто так. Это скорость, на которую водитель сможет среагировать. А остальное требует регистрации и соответствующего уровня подготовки. И если скорость свыше 25 км/ч, то это является транспортным средством, и тогда это категория прав А1 или А - в зависимости от массы или от скорости. Таким образом, если категория А1, то нужно знать ПДД, если категория А (когда транспортное средство соответствует мотоциклам), то тогда и ПДД, и вождение, площадка - все как положено".

"В настоящее время готовится проект об изменениях указа Президента Республики Беларусь. Изменения коснутся в первую очередь ПДД. В настоящее время проект обсуждается на правовом форуме. Законодательство несовершенно с учетом того, что развивается технический прогресс, и время требует от нас внесения корректировок в существующие ПДД", - пояснил начальник ОГАИ УВД администрации Московского района г. Минска Александр Алешкевич.

Также, согласно новым правилам, велосипедистов и самокатчиков обяжут спешиваться на пешеходных переходах, как это и было раньше. И для них появятся дополнительные светофоры. Передвигаться на велосипеде можно будет за городом по краю проезжей части и при пересечении перехода на трассе.

Спешиваться или нет - вопрос пока открытый. Но однозначно можно сказать, что если бы люди, пересекая проезжую часть, вели свое средство передвижения, пострадавших было бы куда меньше. А большинство аварий можно было бы и вовсе избежать, так как пешеход может остановиться мгновенно, а машина - нет. И лучше быть ущемленным в возможностях на дороге, чем ограниченным в них всю оставшуюся жизнь.