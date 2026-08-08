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Электроснабжение всех населенных пунктов Беларуси восстановлено

Электрик на столбе. Фото Минэнерго


Электроснабжение всех населенных пунктов Беларуси восстановлено. По состоянию на 23.00 все населенные пункты страны обеспечены электроэнергией. Об этом сообщили в Минэнерго.

За время непогоды нарушения электроснабжения фиксировались более чем в 494 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках.

Для ликвидации последствий стихии были задействованы около 370 аварийных бригад, 478 единиц техники и 30 дизель-генераторных установок.

В настоящее время энергетики продолжают отрабатывать единичные заявки потребителей в сетях 0,4 кВ.

Ситуация остается на контроле Министерства энергетики. Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.

Разделы:

Общество

Теги:

энергоснабжение
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