Электротранспорт, лет, туризм: Президент проверяет работу всех отраслей экономики страны перед ВНС

Президент Беларуси провел серию рабочих поездок и совещаний в преддверии Всебелорусского народного собрания. В центре внимания находятся промышленность, электротранспорт, льноводство, туризм и строительство. О ключевых направлениях подготовки и задачах рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в "Актуальном интервью".

Планируется посещение ведущего производителя электромеханического транспорта "Белкоммунмаш". За последние годы было принято много решений по переводу на электробусное сообщение Жодино, Шклова, Новополоцка. Часть маршрутных перевозок между Минском и городами-спутниками будет выполняться с помощью электробусов. "С учетом выхода на проектные мощности Белорусской АЭС и роста потребления электроэнергии это направление очень перспективно. Огромный запрос на российском рынке - это серьезные экспортные возможности. Президент хочет комплексно посмотреть всю эту историю", - пояснил Дмитрий Крутой.

Еще одно направление - туризм. В программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы заложена задача удвоить вклад сектора в ВВП.

Президент сам обозначил большое совещание по льноводческой отрасли. Реализован масштабный проект на Оршанском льнокомбинате, который осуществляет интеграционную работу с Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением. "Президент хочет послушать информацию о работе сельхозпредприятий, занимающихся льном. Была высказана критика наших ученых, в первую очередь, из Института льна НАН по поводу помощи нашим аграриям. Президент хочет услышать, как работают наши два промышленных гиганта в этой отрасли - Оршанский льнокомбинат и Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", - отметил глава Администрации Президента Беларуси.

Дмитрий Крутой рассказал о главных трендах подготовки к Всебелорусскому народному собранию. "2026 год сложный фактически для всех отраслей. Все, что связано с сельским хозяйством у нас и так на виду. Ежедневно наши СМИ показывают много информации по этой отрасли. Машиностроительные флагманы перестраивают потоки, меняется география экспорта. Импортозамещение и поставка комплектующих от новых поставщиков. Президент четко держит тему качества - без этого зайти на новые рынки невозможно", - подчеркнул он. В строительном секторе обсуждались арендное жилье, освоение инвестиционных программ и жилищное строительство.